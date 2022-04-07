«Северсталь» подписала новый контракт с форвардом Калмыковым

Нападающий череповецкой «Северстали» Максим Калмыков подписал новый контракт с клубом, сообщает телеграм-канал команды.



Отмечается, что соглашение заключено сроком на два года.



В досрочно завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 22-летний форвард принял участие в 35 матчах, забросив одну шайбу и отдав четыре голевые передачи при показателе полезности «+2». В плей-офф Калмыков сыграл в двух встречах и отдал один результативный пас при полезности «+1». Этот сезон стал для форварда первым в КХЛ.



«Северсталь» завершила регулярный чемпионат на пятом месте в таблице Западной конференции, в первом раунде Кубка Гагарина — 2022 уступив в серии московскому «Динамо» со счётом 3-4.