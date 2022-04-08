Бриндамор поделился эмоциями от выхода «Каролины» в плей-офф НХЛ четвёртый год подряд

Главный тренер «Каролины Харрикенйз» Род Бриндамор после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (5:3) прокомментировал выход клуба в плей-офф Кубка Стэнли — 2022.
«Это огромное достижение. Мы шли к этому весь год. Мы знаем, что есть большие вещи, которых мы хотим достичь, но первым делом нужно было выйти в плей-офф. Я выражаю огромную благодарность ребятам, они — сплочённый коллектив.
Мы хотели стать такой командой с самого первого дня четыре года назад. Сейчас у нас есть коллектив, которым можно гордиться. Тот факт, что от нас ожидают в настоящий момент, это огромное изменение в том, как мы все воспринимаем себя», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.
Напомним, после 71 встречи «Каролина» расположилась на втором месте в Восточной конференции и досрочно обеспечила себе участие в плей-офф НХЛ. На счету команды 100 очков.
- 8 апреля 2022
-
12:20
-
12:15
-
12:05
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:41
-
08:39
-
08:30
-
08:24
-
07:26
-
07:17
-
06:50
-
06:45
-
06:21
-
06:14
-
06:07
-
05:28
-
05:01
-
04:35
-
04:33
-
03:21
- 7 апреля 2022
-
23:15