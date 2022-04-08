Бриндамор поделился эмоциями от выхода «Каролины» в плей-офф НХЛ четвёртый год подряд

Главный тренер «Каролины Харрикенйз» Род Бриндамор после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (5:3) прокомментировал выход клуба в плей-офф Кубка Стэнли — 2022.



«Это огромное достижение. Мы шли к этому весь год. Мы знаем, что есть большие вещи, которых мы хотим достичь, но первым делом нужно было выйти в плей-офф. Я выражаю огромную благодарность ребятам, они — сплочённый коллектив.



Мы хотели стать такой командой с самого первого дня четыре года назад. Сейчас у нас есть коллектив, которым можно гордиться. Тот факт, что от нас ожидают в настоящий момент, это огромное изменение в том, как мы все воспринимаем себя», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.



Напомним, после 71 встречи «Каролина» расположилась на втором месте в Восточной конференции и досрочно обеспечила себе участие в плей-офф НХЛ. На счету команды 100 очков.

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