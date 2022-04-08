«Каролина» под руководством Рода Бриндамора в очередной раз вышла в плей-офф НХЛ

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» «Каролина Харрикейнз» принимала «Баффало Сэйбрз». Победу в матче одержали хозяева — 5:3 и вышли в плей-офф НХЛ четвёртый сезон кряду.



У «Каролины» дублем отметились Себастьян Ахо и Джордан Стаал, а также шайбу забросил Теуво Терявяйнен. Российский нападающий Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 59 секунд. Он отметился двумя голевыми голевыми передачами. После 68 матчей на его счету 62 (27+35) очка. В составе «Баффало» шайбы забрасывали Тейдж Томпсон, Алекс Так и Виктор Олофссон.



После 71 матча «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции и уже досрочно обеспечила себе участие в плей-офф НХЛ. На счету команды 100 очков.

Примечательно, что главный тренер «Каролины» Род Бриндамор, который возглавляет команду с 2018-го, выводил её в плей-офф в каждом сезоне под своим руководством.

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