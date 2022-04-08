Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» под руководством Рода Бриндамора в очередной раз вышла в плей-офф НХЛ

«Каролина» под руководством Рода Бриндамора в очередной раз вышла в плей-офф НХЛ
Комментарии

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» «Каролина Харрикейнз» принимала «Баффало Сэйбрз». Победу в матче одержали хозяева — 5:3 и вышли в плей-офф НХЛ четвёртый сезон кряду.

У «Каролины» дублем отметились Себастьян Ахо и Джордан Стаал, а также шайбу забросил Теуво Терявяйнен. Российский нападающий Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 59 секунд. Он отметился двумя голевыми голевыми передачами. После 68 матчей на его счету 62 (27+35) очка. В составе «Баффало» шайбы забрасывали Тейдж Томпсон, Алекс Так и Виктор Олофссон.

После 71 матча «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции и уже досрочно обеспечила себе участие в плей-офф НХЛ. На счету команды 100 очков.

Примечательно, что главный тренер «Каролины» Род Бриндамор, который возглавляет команду с 2018-го, выводил её в плей-офф в каждом сезоне под своим руководством.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Ассистентский дубль Свечникова помог «Каролине» обыграть «Баффало»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022