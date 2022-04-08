«Северсталь» подписала новый контракт с 19-летним форвардом Подшиваловым
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Череповецкая «Северсталь» в официальном телеграм-канале сообщила о подписании нового контракта с нападающим Иваном Подшиваловым.
Отмечается, что соглашение с 19-летним хоккеистом заключено сроком на три года.
В сезоне-2021/2022 Подшивалов выступал за молодёжный клуб «Алмаз». За всю карьеру в МХЛ он провёл 113 игр, набрав 64 (32+32) очка. В регулярном сезоне-2021/2022 Подшивалов также провёл три матча за ХК «Северсталь» — один в регулярном сезоне и два в плей-офф, не набрав результативных баллов при показателе полезности «-1».
«Северсталь» завершила регулярный чемпионат на пятом месте в таблице Западной конференции, в первом раунде Кубка Гагарина — 2022 уступив в серии московскому «Динамо» со счётом 3-4.
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