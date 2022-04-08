Сушинский оценил перспективы Панарина стать легендой НХЛ

Известный в прошлом нападающий, бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о российском нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине, который набрал 558 (185+373) очков в НХЛ.
«Перспективы Панарина вписать своё имя в историю НХЛ? Это всё — если бы да кабы. Гадать на кофейной гуще — это не для меня. Вдруг травма, вдруг обкакался, вдруг уехал в Россию, вдруг ещё что-то — и он уже этого не сделает. Овечкин вписал, и об этом уже можно говорить, а у Артемия дай бог чтобы всё получилось, и он также вписал бы своё имя», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Отметим, что с момента дебюта россиянина в НХЛ в 2015 году больше баллов набрали только Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 682 в 478 матчах), Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс», 611 в 520) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 598 в 512).
В текущем регулярном сезоне Панарин набрал 85 (20+65) очков за 67 матчей при полезности «+14».
- 8 апреля 2022
-
20:46
-
20:41
-
20:27
-
19:57
-
19:22
-
18:57
-
18:36
-
18:16
-
17:57
-
17:49
-
17:43
-
17:34
-
17:15
-
16:50
-
16:38
-
16:19
-
16:01
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:15
-
12:05
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:10