Сушинский оценил перспективы Панарина стать легендой НХЛ

Известный в прошлом нападающий, бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о российском нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине, который набрал 558 (185+373) очков в НХЛ.

«Перспективы Панарина вписать своё имя в историю НХЛ? Это всё — если бы да кабы. Гадать на кофейной гуще — это не для меня. Вдруг травма, вдруг обкакался, вдруг уехал в Россию, вдруг ещё что-то — и он уже этого не сделает. Овечкин вписал, и об этом уже можно говорить, а у Артемия дай бог чтобы всё получилось, и он также вписал бы своё имя», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что с момента дебюта россиянина в НХЛ в 2015 году больше баллов набрали только Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 682 в 478 матчах), Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс», 611 в 520) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 598 в 512).



В текущем регулярном сезоне Панарин набрал 85 (20+65) очков за 67 матчей при полезности «+14».