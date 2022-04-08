Панарин — 6-й в истории НХЛ по числу очков в первых 500 матчах для недрафтованных игроков

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче с «Питтсбург Пингвинз» провёл свою 500-ю встречу в НХЛ. За это время форвард набрал 558 (185+373) очков в лиге.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, среди игроков, которых не выбрали на драфте, Панарин вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству набранных за первые 500 матчей очков. Больше россиянина смогли набрать Уэйн Гретцки (1186 — 448+738), Петер Штястны (759 — 266+493), Бобби Орр (670 — 198+472), Адам Оутс (570 — 140+430) и Фил Эспозито (561 — 239+322).

Отметим, что статистика ведётся с сезона-1963/1964, когда в Национальной хоккейной лиге был введён драфт.

В текущем регулярном сезоне Панарин набрал 85 (20+65) очков за 67 матчей при полезности «+14».