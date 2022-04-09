Гол Бучневича, передачи Барбашёва и Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Миннесоту»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились Павел Бучневич, Джастин Фолк, Брэйден Шенн и Роберт Томас. Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко записали на свой счёт по одной результативной передаче. Голы «Миннесоты» забили Кевин Фиала, Кирилл Капризов и Джейкоб Миддлтон.
В турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис», набрав 92 очка, занимает четвёртое место. «Миннесота», сыграв на один матч меньше, с 92 баллами остаётся на третьей строчке. В следующем матче «Сент-Луис» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Миннесота» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».
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