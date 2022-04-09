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Гол Бучневича, передачи Барбашёва и Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Миннесоту»

Гол Бучневича, передачи Барбашёва и Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Миннесоту»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились Павел Бучневич, Джастин Фолк, Брэйден Шенн и Роберт Томас. Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко записали на свой счёт по одной результативной передаче. Голы «Миннесоты» забили Кевин Фиала, Кирилл Капризов и Джейкоб Миддлтон.

В турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис», набрав 92 очка, занимает четвёртое место. «Миннесота», сыграв на один матч меньше, с 92 баллами остаётся на третьей строчке. В следующем матче «Сент-Луис» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Миннесота» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».

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НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2022, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Бучневич (Томас, Фолк) – 04:36 (5x4)   1:1 Фиала (Джост) – 18:23   1:2 Капризов – 30:40 (5x5)   1:3 Миддлтон (Сперджен, Эрикссон Эк) – 40:18 (5x5)   2:3 Фолк (Ледди) – 44:16 (5x5)   3:3 Шенн (Барбашёв) – 50:28 (5x5)   4:3 Томас (Тарасенко, Парэйко) – 61:27 (3x3)
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