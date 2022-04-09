«Металлург» открыл счёт в четвёртом матче серии с «Трактором»

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит полуфинальный матч Кубка Гагарина, в котором местный «Трактор» принимает магнитогорский «Металлург». На момент написания новости идёт 12-я минута матча, гости ведут в счёте – 1:0.

На 10-й минуте Денис Зернов открыл счёт в матче с передач Максима Карпова и Анатолия Никонцева.

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Команды вышли на матч в следующих составах:



«Трактор»:



Вилл (Гарипов);

Пилут – Яруллин, Калинин – Бывальцев – Тертышный;

Телегин – Бэйлен, Тертышный – Седлак – Гика;

Блажиевский – Кулик, Основин – Ткачёв – Потапов;

Кирпичников, Капустин – Стась – Тридчиков, Рольгизер.



«Металлург»:



Кошечкин (Налимов);

Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Виделль;

Хабаров – Григорьев, Лайпсик – Майе — Голдобин;

Дронов – Хультстрём, Кошелев — Зернов — Карпов;

Николаев, Юров, Никонцев – Неколенко – Коробкин.



Отметим, в предыдущих матчах вместо Коробкина играл Павел Акользин.



Напомним, счёт в серии 2-1 в пользу «Магнитки».