«Металлург» открыл счёт в четвёртом матче серии с «Трактором»

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит полуфинальный матч Кубка Гагарина, в котором местный «Трактор» принимает магнитогорский «Металлург». На момент написания новости идёт 12-я минута матча, гости ведут в счёте – 1:0.
На 10-й минуте Денис Зернов открыл счёт в матче с передач Максима Карпова и Анатолия Никонцева.
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Команды вышли на матч в следующих составах:
«Трактор»:
Вилл (Гарипов);
Пилут – Яруллин, Калинин – Бывальцев – Тертышный;
Телегин – Бэйлен, Тертышный – Седлак – Гика;
Блажиевский – Кулик, Основин – Ткачёв – Потапов;
Кирпичников, Капустин – Стась – Тридчиков, Рольгизер.
«Металлург»:
Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Виделль;
Хабаров – Григорьев, Лайпсик – Майе — Голдобин;
Дронов – Хультстрём, Кошелев — Зернов — Карпов;
Николаев, Юров, Никонцев – Неколенко – Коробкин.
Отметим, в предыдущих матчах вместо Коробкина играл Павел Акользин.
Напомним, счёт в серии 2-1 в пользу «Магнитки».
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