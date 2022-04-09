У звена Лукаша Седлака показатель полезности «-3» после первого периода

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит полуфинальный матч Кубка Гагарина, в котором местный «Трактор» принимает магнитогорский «Металлург». На момент написания новости идёт перерыв после первого периода, гости ведут в счёте – 3:0.



Звено нападающего «Трактора» Лукаша Седлака после первого периода имеет показатель полезности «-3». Отметим, это первый матч Седлака в полуфинальной серии с «Магниткой».



На 10-й минуте Денис Зернов замкнул передачу Максима Карпова вдоль ворот и открыл счёт в матче с передач. Также свою фамилию в ассистенты записал Анатолий Никонцев. На 14-й минуте «Металлург» увеличил преимущество: Николай Голдобин убежал в контратаку и забил броском в дальний угол. Ещё одну шайбу «Магнитка» забросила на 19-й минуте – отличился Брендан Лайпсик, который прошёл через центральную зону и бросил точно в ворота.



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