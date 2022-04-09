Стало известно, на какой срок «Спартак» заключил соглашение с «Мегаспортом»

Московский «Спартак» будет проводить свои домашние матчи в следующем сезоне на арене «Мегаспорт». У красно-белых заключён контракт с площадкой на три года.
«У нас трёхлетний контракт с «Мегаспортом». Тренироваться продолжим в «Лужниках», это на сегодняшний день для нас домашняя тренировочная база. Но играть, конечно, будем в «Мегаспорте». Это современная, большая арена с более комфортными условиями для болельщиков», — приводит слова спортивного директора москвичей Романа Беляева официальный сайт КХЛ.
Отметим, что «Спартак» переехал в «Мегаспорт» перед стартом текущего сезона. С 2016 года красно-белые выступали на стадионе своего главного соперника, ЦСКА, — на «ЦСКА-Арене».
Напомним, в текущем сезоне «Спартак» вышел в плей-офф, заняв седьмое место в Западной конференции. Москвичи набрали 56 очков в 48 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф команда добралась до второго раунда благодаря техническим поражениям «Йокерита» (4-0), где проиграла СКА в пяти матчах — 1-4.
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