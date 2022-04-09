В хоккейном «Спартаке» рассказали о ситуации с легионерами

Спортивный директор хоккейного клуба «Спартак» Роман Беляев рассказал о ситуации в московской команде с легионерами.



«У нас есть контракт с Тимом Хедом, надеемся, что он приедет. Разговаривали после окончания сезона, он сказал, что с удовольствием приедет играть в КХЛ, если будет возможность. Многое зависит от политической и экономической ситуации. Эмиль Петтерссон уже подписал контракт в Швеции, его не будет в команде. Хотели бы сохранить Йори Лехтеря, начали переговоры по новому контракту. Права на Оскара Данска в КХЛ у «Спартака». Мы обозначили ему свою позицию, посмотрим, какие у него будут планы», — приводит слова Беляева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в ходе текущего сезона легионеры стали массово покидать клубы КХЛ.