Александр Овечкин забросил 44-ю шайбу в текущем сезоне

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К началу второго периода счёт равный — 3:3.

На 25-й минуте, при счёте 3:2 в пользу «пингвинов», капитан «столичных» Александр Овечкин в большинстве сравнял счёт. Таким образом, российский нападающий забросил свою 44-ю шайбу в текущем сезоне.

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Овечкин проводит 69-ю встречу в нынешнем регулярном чемпионате. Всего на счету россиянина, помимо 44 голов, ещё 38 результативных передач. Суммарно 36-летний капитан «Вашингтона» набрал уже 82 очка в сезоне.