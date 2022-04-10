Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Айлендерс»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
В составе «Сент-Луиса» дубль оформил Джастин Фолк, по одной шайбе забросили Ник Ледди, Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв и Роберт Томас. Тарасенко также записал на свой счёт две результативные передачи, Барбашёв и Павел Бучневич — по одной. Единственный гол «Айлендерс» забил Грант Хаттон.
В турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис», набрав 94 очка, поднялся на третье место. «Айлендерс» с 75 баллами остаётся на девятой строчке на Востоке. В следующем матче «Сент-Луис» встретится с «Бостон Брюинз», а «Айлендерс» сыграют с «Питтсбург Пингвинз».
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