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Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Айлендерс»

Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Айлендерс»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил Джастин Фолк, по одной шайбе забросили Ник Ледди, Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв и Роберт Томас. Тарасенко также записал на свой счёт две результативные передачи, Барбашёв и Павел Бучневич — по одной. Единственный гол «Айлендерс» забил Грант Хаттон.

В турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис», набрав 94 очка, поднялся на третье место. «Айлендерс» с 75 баллами остаётся на девятой строчке на Востоке. В следующем матче «Сент-Луис» встретится с «Бостон Брюинз», а «Айлендерс» сыграют с «Питтсбург Пингвинз».

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НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Ледди (Томас, Тарасенко) – 14:21 (5x5)   2:0 Тарасенко (Парэйко, Томас) – 17:10 (5x5)   3:0 Фолк (Саад, Перрон) – 24:05 (5x5)   4:0 Фолк (Кайру, Барбашёв) – 25:41 (5x5)   5:0 Барбашёв (Кайру, Фолк) – 36:57 (5x5)   5:1 Хаттон (Нельсон) – 38:41 (5x5)   6:1 Томас (Тарасенко, Бучневич) – 39:20 (5x5)
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