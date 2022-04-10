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«Металлург» поздравил Малкина с 700-й результативной передачей в НХЛ

«Металлург» поздравил Малкина с 700-й результативной передачей в НХЛ
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Магнитогорский «Металлург» поздравил форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина с 700-й результативной передачей в Национальной хоккейной лиге.

«Евгений Малкин – 700 голевых передач в НХЛ!

Воспитанник «Металлурга» стал лидером среди россиян по этому показателю. Юбилейный пас Евгений Малкин отдал минувшей ночью в игре с «Вашингтон Кэпиталз».

На достижение в 700 голевых передач форварду потребовалось 976 матчей. Всего на счету Евгения Малкина 1141 (441+700) очко в НХЛ.

Наши поздравления, Евгений!» – написано в телеграм-канале магнитогорцев.

Напомним, хоккеист начинал карьеру именно в магнитогорском клубе, где выступал с 2003 по 2006 год и с 2012-го по 2013-й.

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