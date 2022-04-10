Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 10 апреля
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Сегодня, 10 апреля, состоялась одна встреча третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
В пятом матче финальной серии Западной конференции встречались санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Победу одержали хозяева со счётом 3:2, дважды отыгравшись по ходу матча. Решающую шайбу за 70 секунд до конца основного времени забросил Оскар Фантенберг.
КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
10 апреля 2022, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Светлаков (Попов, Соркин) – 11:34 (5x5) 1:1 Волков (Бардаков, Цицюра) – 19:11 (5x5) 1:2 Светлаков (Киселевич, Окулов) – 27:18 (5x5) 2:2 Моисеев (Фальковский) – 37:33 (5x5) 3:2 Фантенберг (Гусев, Кузьменко) – 58:50 (5x4)
В серии Восточной конференции встречаются магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор», счёт — 3-2 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022
Запад:
СКА — ЦСКА, 3-2.
Восток:
«Металлург» — «Трактор», 3-1.
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