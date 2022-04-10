Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, состоялась одна встреча третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



В пятом матче финальной серии Западной конференции встречались санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Победу одержали хозяева со счётом 3:2, дважды отыгравшись по ходу матча. Решающую шайбу за 70 секунд до конца основного времени забросил Оскар Фантенберг.

В серии Восточной конференции встречаются магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор», счёт — 3-2 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.



Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Запад:



СКА — ЦСКА, 3-2.



Восток:



«Металлург» — «Трактор», 3-1.



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