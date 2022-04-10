Фантастическая развязка пятого матча! СКА прибил ЦСКА за 70 секунд до конца

После первых четырёх матчей финала Западной конференции по счёту полный паритет – 2-2, но по игре есть ощущение, что СКА чувствует себя увереннее. Да, петербуржцы по всем статьям провалили третий период третьей игры, пропустив шесть шайб и упустив победу из своих рук, зато в следующей игре сыграли максимально чётко и сравняли счёт в серии. В то время как ЦСКА столкнулся с тем, чего не было в первых двух раундах, — с трудностями.

«Основной минус ЦСКА – у них слишком всё хорошо было в первых раундах, вообще не было видно слабых мест, а в этой серии два последних матча они начали с 0:2 и 0:3. В предыдущем матче они совершили подвиг, но это же не может быть на постоянной основе. Это настораживает, тревожная тенденция», — говорил Леонид Вайсфельд.



На пятый матч Роман Ротенберг оставил состав своей команды практически без изменений – только защитник Микко Лехтонен вернулся после пропуска одного матча. Сергей Фёдоров решил серьёзно перетряхнуть все звенья, кроме одного. К тройке Светлакова с Поповым и Соркиным претензий нет, они забивают в каждом матче и являются лидерами атаки в этой серии. Зато признанных лидеров пока не заметно – Окулова, Григоренко, Слепышева.

Однако поначалу эти изменения москвичам помогли мало – гости играли пресно и без изюминки, за первые 20 минут создали только один по-настоящему опасный момент третьим звеном, который и реализовали. Попов получил передачу из своей зоны и вместе со Светлаковым убежал в атаку. Игроки СКА успели вернуться в оборону, но москвичи запутали их на перекрёстном движении, и Светлаков прошил Юханссона.

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СКА атаковал острее – Моисеев дважды прорывался к воротам, но ему в этой серии пока что катастрофически не везёт, активно пристреливался из правого круга вбрасывания Бурдасов, но ни в равных составах, ни в большинстве петербуржцам довольно долго не удавалось расколдовать ворота Ивана Федотова.

Только на последней минуте при игре «четыре на четыре» Александр Волков воспользовался неразберихой на пятачке ЦСКА и хитро бросил из-за линии ворот – от щитка Федотова в сетку.

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Вторые периоды в этой серии – территория СКА, они неизменно выигрывали эти отрезки. Петербуржцы весь сезон успешно используют ближнюю к атаке лавку, чтобы выматывать соперника и подолгу задерживаться в его зоне. Но сегодня, наоборот, ЦСКА давил, а хозяева как будто немного растерялись от такого неожиданного напора. Гол назревал, и он пришёл. Третье звено, в котором на пересменке оказался Окулов, соорудило ещё одну шайбу – Светлаков завершил атаку броском в пустой угол после передачи Киселевича.

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Тут же СКА представился шанс отыграться – Воробьёв коньком выбил шайбу с клюшки защитника на пятачок, Гусев бросал с разворота, но Федотов контролировал ситуацию. Постепенно хозяева пришли в себя и под конец периода сравняли счёт. Данила Моисеев, который заметен всю серию и в каждом матче создаёт море моментов, наконец-то забил! Судьи на всякий случай пошли смотреть повтор – с игры гол не был засчитан – но в итоге пришли к выводу, что шайба заброшена по правилам.

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Третий период тоже начался за преимуществом ЦСКА – Соркин попал в штангу, Слепышев совершил проход, продавил Камалова, но не смог переиграть Юханссона в ближнем бою. Сразу же Кузьменко «присел» на две минуты, и Светлаков в большинстве заходил на хет-трик, потом Окулов мощно замахивался, но шайба лишь выбила клюшку из рук вратаря.

Дело запахло первым овертаймом в серии, когда Андрей Светлаков превратился из героя матча в антигероя. Нападающий ЦСКА схватил совершенно глупое удаление за две минуты до финальной сирены. Большинство в этой серии редко является ключевым фактором матчей, но не использовать такой шикарный подарок было бы преступлением. За 70 секунд до конца Фантенберг пальнул так, что Федотов был бессилен. Серия вновь переезжает в Москву, и уже послезавтра СКА может выйти в финал Кубка Гагарина.