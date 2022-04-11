Овечкин стал 10-м хоккеистом в истории НХЛ, покорившим отметку в 300+ голов после 30 лет

36-летний российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся очередной заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (4:2), стал 10-м хоккеистом в истории НХЛ, покорившим отметку в 300+ голов после 30 лет. Об этом сообщается в «Твиттере» StatsCentre.

Хоккеисты, забросившие 300+ шайб в НХЛ после 30 лет:

Горди Хоу (415);

Фил Эспозито (391);

Джонни Буцик (374);

Теему Селянне (338);

Жан Ратель (337);

Бретт Халл (328);

Марк Мессье (309);

Яромир Ягр (309);

Джером Игинла (301);

Алекс Овечкин (300).

Напомним, всего на счету капитана «столичного» клуба 775 голов в рамках НХЛ. Он занимает третье место в списке снайперов лиги за всю историю, уступая лишь Горди Хоу, от которого отстаёт на 26 шайб (801) и Уэйну Гретцки с 894 голами.

В текущем сезоне Овечкин забросил 45 шайб, он находится на четвёртом месте в списке снайперов лиги.