Овечкин стал 10-м хоккеистом в истории НХЛ, покорившим отметку в 300+ голов после 30 лет
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36-летний российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся очередной заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (4:2), стал 10-м хоккеистом в истории НХЛ, покорившим отметку в 300+ голов после 30 лет. Об этом сообщается в «Твиттере» StatsCentre.
Хоккеисты, забросившие 300+ шайб в НХЛ после 30 лет:
- Горди Хоу (415);
- Фил Эспозито (391);
- Джонни Буцик (374);
- Теему Селянне (338);
- Жан Ратель (337);
- Бретт Халл (328);
- Марк Мессье (309);
- Яромир Ягр (309);
- Джером Игинла (301);
- Алекс Овечкин (300).
Напомним, всего на счету капитана «столичного» клуба 775 голов в рамках НХЛ. Он занимает третье место в списке снайперов лиги за всю историю, уступая лишь Горди Хоу, от которого отстаёт на 26 шайб (801) и Уэйну Гретцки с 894 голами.
В текущем сезоне Овечкин забросил 45 шайб, он находится на четвёртом месте в списке снайперов лиги.
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