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Овечкин стал 10-м хоккеистом в истории НХЛ, покорившим отметку в 300+ голов после 30 лет

Овечкин стал 10-м хоккеистом в истории НХЛ, покорившим отметку в 300+ голов после 30 лет
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36-летний российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся очередной заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (4:2), стал 10-м хоккеистом в истории НХЛ, покорившим отметку в 300+ голов после 30 лет. Об этом сообщается в «Твиттере» StatsCentre.

Хоккеисты, забросившие 300+ шайб в НХЛ после 30 лет:

  • Горди Хоу (415);
  • Фил Эспозито (391);
  • Джонни Буцик (374);
  • Теему Селянне (338);
  • Жан Ратель (337);
  • Бретт Халл (328);
  • Марк Мессье (309);
  • Яромир Ягр (309);
  • Джером Игинла (301);
  • Алекс Овечкин (300).

Напомним, всего на счету капитана «столичного» клуба 775 голов в рамках НХЛ. Он занимает третье место в списке снайперов лиги за всю историю, уступая лишь Горди Хоу, от которого отстаёт на 26 шайб (801) и Уэйну Гретцки с 894 голами.

В текущем сезоне Овечкин забросил 45 шайб, он находится на четвёртом месте в списке снайперов лиги.

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