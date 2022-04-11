«Сибирь» продлила контракт с Ахияровым, «Сочи» – с Алиевым

«Сибирь» объявила о продлении контракта с защитником Тимуром Ахияровым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с игроком рассчитано до 30 апреля 2024 года.
Хоккеист является воспитанником уфимского хоккея, в «Сибирь» перешел в 2020 году из «Адмирала». За два сезона Тимур провёл 12 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и три – в розыгрыше Кубка Гагарина. Также на счету Ахиярова 27 матчей в ВХЛ за фарм-клуб «Сибири» «Южный Урал» – 8 очков (4+4).
«Сочи» продлил контракт на один год с форвардом Русланом Алиевым, сообщает официальный сайт команды. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 23 матчах чемпионата КХЛ, забросил одну шайбу при среднем игровом времени 4 минуты 35 секунд. Также на счету форварда 16 матчей в чемпионате и плей-офф ВХЛ за «Ростов», в которых он набрал 4 (3+1) очка. Контракт с Русланом Алиевым носит двусторонний характер.
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