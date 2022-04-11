Известный агент КХЛ предположил, почему лидеры ЦСКА не забивают в серии со СКА

Известный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о серии СКА и ЦСКА в полуфинале Западной конференции.



«Очень зрелищный хоккей. Мне нравится интенсивность игры, то, как хоккеисты обеих команд настроены. Самое важное, что любой матч и даже период непредсказуемы. С нетерпением жду следующей игры, хочу, чтобы серия продлилась до седьмого матча.



Лидеры ЦСКА не забивают? Думаю, это связано с тактической работой команды, с установками тренера. Мы видим перестроения в пятёрках ЦСКА. Видимо, москвичи хотят закрыть некоторых лидеров СКА, ведь по Бурдасову и Кузьменко тоже есть определённые вопросы. В таком размене на первую роль выходит игра именно третьих звеньев. Конечно, нужно обратить внимание на удаления. Не все они обязательные, многие отнимают силы и предоставляют соперникам возможность реализовать преимущество», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.