Михайлов: случайное удаление Светлакова решило исход матча СКА – ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов рассказал о ключевом по его мнению эпизоде пятого матча между СКА и ЦСКА.



«Вчера была боевая хорошая игра. Случайное удаление Светлакова в конце матча решило исход встречи. Забей первыми армейцы Москвы, они бы выиграли. Завтра будет сложный матч, это решающая игра для обеих команд. СКА будет стараться решить исход противостояния. Ждём хороший хоккей, а победит сильнейший», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, после пяти матчей петербургская команда ведёт в серии со счётом 3-2. Отметим, подопечные Романа Ротенберга дважды по ходу серии отыгрывались.

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