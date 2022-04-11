В «Динамо» сообщили, что все долги клуба по зарплате близки к погашению

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал ситуацию с задолженностью клуба перед игроками по зарплате.



«Долги по зарплате в пятницу почти все погашены, осталась небольшая часть. Тут больших вопросов нет. Мы всё закроем», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



По ходу текущего сезона сообщалось, что московское «Динамо» имеет задолженности по зарплате перед хоккеистами.



Напомним, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги бело-голубые заняли четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина — 2022 «Динамо» переиграло в серии череповецкую «Северсталь» (4-3), во втором раунде уступило московскому ЦСКА (0-4).