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В «Динамо» сообщили, что все долги клуба по зарплате близки к погашению

В «Динамо» сообщили, что все долги клуба по зарплате близки к погашению
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Президент московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал ситуацию с задолженностью клуба перед игроками по зарплате.

«Долги по зарплате в пятницу почти все погашены, осталась небольшая часть. Тут больших вопросов нет. Мы всё закроем», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

По ходу текущего сезона сообщалось, что московское «Динамо» имеет задолженности по зарплате перед хоккеистами.

Напомним, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги бело-голубые заняли четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина — 2022 «Динамо» переиграло в серии череповецкую «Северсталь» (4-3), во втором раунде уступило московскому ЦСКА (0-4).

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