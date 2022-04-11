«Опустошение. Проигрывать всегда непросто». Калинин — о вылете «Трактора» из плей-офф КХЛ

Нападающий «Трактора» Сергей Калинин прокомментировал исход пятой встречи с «Металлургом» (1:2), после которой челябинский клуб потерял шансы на выход в финал Кубка Гагарина — 2022.
«Проигрывать всегда непросто. Опустошение. Соперника – с выходом в финал, удачи. Горжусь своей командой. Здорово играли и в сезоне, и в плей-офф – друг за друга. Но мелочи решают в таких играх. Тут не только мастерство нужно иметь, но и удачу, вовремя забить. Много всего. Чуть не хватило. «Металлург» ещё раз поздравляю. Играли хорошо в течение всей серии. Были моменты, вовремя не забили, это повлияло на результат каждой конкретной игры.
Во втором матче забили своё и выиграли. Где-то не дотерпели. Надо было играть более осторожно, больше на команду, чего нам тоже не удалось в паре встреч. 0:6 дома – такое бывает, немного отвернулась фортуна от нас – тоже были моменты. Я горд командой, что играли вместе. Приятная была атмосфера. И болельщикам спасибо за поддержку», — приводит слова Калинина официальный сайт КХЛ.
- 11 апреля 2022
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