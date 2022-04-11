Мэттьюс, Карлсон и Юбердо — три звезды прошедшей игровой недели в НХЛ
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Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала имена трёх лучших игроков прошедшей недели.
Первой звездой стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, сумевший набрать 11 (7+4) очков во встречах с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2), «Флоридой Пантерз» (6:7 ОТ), «Даллас Старз» (4:3 ОТ) и «Монреаль Канадиенс» (3:2).
Второй звездой признан защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон, который сумел заработать 8 (3+5) баллов в матчах с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3), «Питтсбург Пингвинз» (6:3) и «Бостон Брюинз» (4:2).
Третью строчку занял форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, в активе которого 7 (3+4) результативных очков в матчах с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:6 ОТ), «Баффало Сэйбрз» (4:3) и «Нэшвилл Предаторз» (4:1).
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