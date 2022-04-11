Хорват: наверное, у Подколзина самый сильный бросок в «Ванкувере»

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват поделился мнением о броске российского нападающего клуба Василия Подколзина.



«Он очень быстро катается. И у него, наверное, самый сильный бросок в команде, а его трудовая этика просто зашкаливает», — приводит слова Хорвата журналист Фархан Лалджи.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 20-летний россиянин принял участие в 70 матчах, забросив 10 шайб и отдав девять голевых передач при показателе полезности «+7». Это его первый сезон в НХЛ.



«Ванкувер» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 80 очков после 73 проведённых встреч. В следующем матче «Кэнакс» сыграют дома с «Вегас Голден Найтс» (13 апреля, 5:00 мск).