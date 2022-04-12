«Сочи» стал финалистом премии Sports Business Awards в трёх номинациях
Поделиться
Хоккейный клуб «Сочи» стал финалистом пятой премии Sport Business Awards в трёх номинациях, сообщает «Спорт Бизнес Консалтинг».
Сочинский клуб попал в номинацию IT-решение года благодаря появлению NFT-токенов команды, а также «Сочи» находится среди соискателей на победу в звании SMM года и Matchday года, куда также был включён санкт-петербургский СКА.
Голосование пройдёт с 13 по 15 апреля, финалисты представят свои проекты жюри в онлайн-формате. Объявление лауреатов и вручение наград состоится 21 апреля на Yota Arena. Главный приз Sport Business Awards – авторский Золотой глобус.
Напомним, «Сочи» занял 11-е место по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022, не сумев выйти в плей-офф Кубка Гагарина.
Комментарии
- 12 апреля 2022
-
11:17
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:25
-
08:54
-
08:24
-
07:00
-
04:39
-
04:36
-
02:55
-
02:15
-
01:40
-
01:18
- 11 апреля 2022
-
23:30
-
23:00
-
22:45
-
22:30
-
22:18
-
21:36
-
21:00
-
20:37
-
20:15
-
20:00
-
19:57
-
19:53
-
19:32
-
19:23
-
19:07
-
18:54
-
18:49
-
18:48
-
18:46
Партнерский контент