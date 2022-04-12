«Сочи» стал финалистом премии Sports Business Awards в трёх номинациях

Хоккейный клуб «Сочи» стал финалистом пятой премии Sport Business Awards в трёх номинациях, сообщает «Спорт Бизнес Консалтинг».



Сочинский клуб попал в номинацию IT-решение года благодаря появлению NFT-токенов команды, а также «Сочи» находится среди соискателей на победу в звании SMM года и Matchday года, куда также был включён санкт-петербургский СКА.



Голосование пройдёт с 13 по 15 апреля, финалисты представят свои проекты жюри в онлайн-формате. Объявление лауреатов и вручение наград состоится 21 апреля на Yota Arena. Главный приз Sport Business Awards – авторский Золотой глобус.



Напомним, «Сочи» занял 11-е место по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022, не сумев выйти в плей-офф Кубка Гагарина.