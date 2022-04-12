HockeyNews: защитник «Барыса» Альсинг перейдёт в шведский «Лександ»

Защитник «Барыса» Олле Альсинг вернётся в клуб Шведской хоккейной лиги «Лександ», сообщает HockeyNews.se.



Как сообщает источник, 25-летний хоккеист близок к возвращению в команду, стороны обсуждают последние детали перехода. Ранее Альсинг выступал за «Лександ» в сезонах-2017/2018 и 2018/2019, проведя в общем 107 матчей и набрав в них 30 (8+22) очков.



В сезоне-2021/2022 швед выступал в Континентальной хоккейной лиге за казахстанский «Барыс», за который провёл 43 матча в регулярном чемпионате, забросив две шайбы и отдав восемь передач при общей полезности «+1». В плей-офф Альсинг принял участие в пяти встречах, отдав одну голевую передачу при полезности «0».



«Барыс» уступил в первом раунде Кубка Гагарина — 2022 магнитогорскому «Металлургу» (1-4).