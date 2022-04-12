Вчера, 11 апреля, казанский «Ак Барс» объявил об уходе главного тренера Дмитрия Квартальнова.
56-летний специалист работал в клубе с 2019 года, наивысшим его достижением стал полуфинал Кубка Гагарина — 2021, в котором казанцы уступили в серии «Авангарду» (3-4). В текущем розыгрыше плей-офф «Ак Барс» также потерпел поражение от омичей — 2-4 в первом раунде, после чего было объявлено, что новый контракт с Квартальновым не будет заключён.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто должен возглавить «Ак Барс» в следующем сезоне КХЛ?
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Напомним, в финал текущего розыгрыша плей-офф уже вышел магнитогорский «Металлург», обыгравший в серии «Трактор» со счётом 4-1. Вторым финалистом станет победитель противостояния СКА и ЦСКА (3-2).
- 12 апреля 2022
-
17:29
-
17:00
-
16:51
-
16:25
-
15:55
-
15:37
-
15:30
-
15:17
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:46
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:25
-
08:54
-
08:24
-
07:00
-
04:39