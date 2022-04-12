Кто должен возглавить «Ак Барс» в следующем сезоне КХЛ?

Вчера, 11 апреля, казанский «Ак Барс» объявил об уходе главного тренера Дмитрия Квартальнова.



56-летний специалист работал в клубе с 2019 года, наивысшим его достижением стал полуфинал Кубка Гагарина — 2021, в котором казанцы уступили в серии «Авангарду» (3-4). В текущем розыгрыше плей-офф «Ак Барс» также потерпел поражение от омичей — 2-4 в первом раунде, после чего было объявлено, что новый контракт с Квартальновым не будет заключён.



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Напомним, в финал текущего розыгрыша плей-офф уже вышел магнитогорский «Металлург», обыгравший в серии «Трактор» со счётом 4-1. Вторым финалистом станет победитель противостояния СКА и ЦСКА (3-2).