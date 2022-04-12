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Финский комментатор объяснил решение не называть фамилию Овечкина в игре с «Питтсбургом»

Финский комментатор объяснил решение не называть фамилию Овечкина в игре с «Питтсбургом»
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Финский комментатор Viasat Теро Кайнулайнен, во время матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Питтсбург Пингвинз» ни разу не назвавший фамилию Александра Овечкина по ходу матча, прокомментировал своё решение.

«Слова — очень мощный и важный ресурс. Слова можно использовать или не использовать. Даже тишина слышна повсюду. Одни используют слова, другие нет. А затем каждый делает из них свои выводы.

Я решил попробовать. Я не отказался рассказать про его достижения и статистику сезона. Просто решил не называть его имя. Мои действия были совершенно спонтанными. Но это было только моё решение. Никто не знал об этом заранее, плана не было и для меня самого.

После этого репортажа мне никто не позвонил. Но я получил обратную связь от людей. В основном положительную, но также была и критика», — цитирует Кайнулайнена Ilta-Sanomat.

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