Финский комментатор ни разу за два матча не произнёс фамилию Овечкина

Финский комментатор Viasat Теро Кайнулайнен во время матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Питтсбург Пингвинз» ни разу не назвал фамилию Александра Овечкина по ходу матча.

«Я бросил себе небольшой вызов перед сегодняшним матчем НХЛ «Питтсбург» – «Вашингтон». Я старался не упоминать имя капитана «Кэпиталз» и преуспел в своём испытании», – цитирует Кайнулайнена is.fi со ссылкой на «твиттер» комментатора.



В воскресном матче «Вашингтона» с «Бостон Брюинз» Кайнулайнен также продолжил игнорировать капитана «Кэпиталз». Во время матчей, когда Алексаандр касался шайбы, Кайнулайнен часто продолжал своё предложение, игнорируя российского форварда. Временами он молчал во время бросков Овечкина. Когда россиянин забрасывал шайбы, комментатор называл его «Капитан «Кэпиталз» и «Восьмёрка».

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