Стал известен срок действия контракта Кадейкина с «Салаватом»
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«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Александром Кадейкиным, сообщает официальный телеграм-канал команды. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.
В текущем сезоне 28-летний форвард провёл 43 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 31 очко: забросил 11 шайб и отдал 20 результативных передач. В плей-офф на его счету 11 и девять набранных баллов: пять голов и четыре передачи.
Также хоккеист ездил на Олимпиаду-2022 в качестве запасного игрока.
Напомним, Кадейкин выступает за уфимский клуб с 2018 года.
В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина «Салават» дошёл до четвертьфинала, где в шести матчах уступил челябинскому «Трактору».
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