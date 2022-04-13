Владислав Барулин продлил контракт с «Амуром»

Нападающий Владислав Барулин продлил контракт с хабаровским «Амуром», сообщает официальная страница клуба во «ВКонтакте». Новое соглашение рассчитано на один год.
Текущий сезон Барулин начал в фарм-клубе ЦСКА московской «Звезде», где провёл 33 матча и набрал восемь очков (5+3).
После перехода в систему «Амура» игрок провёл за основную команду один матч в Континентальной хоккейной лиге, а также принял участие в девяти встречах Высшей хоккейной лиги за красноярский «Сокол». На его счету девять матчей за клуб, одна заброшенная шайба и две результативные передачи.
Ранее хоккеист играл за «Химик» и пензенский «Дизель».
По итогам регулярного чемпионата хабаровчане не попали в плей-офф КХЛ.
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