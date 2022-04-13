Леон Драйзайтль побил клубный рекорд Уэйна Гретцки
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд». Форвард «нефтяников» сделал это в большинстве.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Драйзайтль забросил 21-ю шайбу в численном большинстве в текущем сезоне. Это позволило ему побить клубный рекорд Райана Смита (20 голов в сезоне-1996/1997) и Уэйна Гретцки (20 шайб в сезоне-1983/1984).
Напомним, в ночь с 12 на 13 апреля в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:1.
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