Леон Драйзайтль побил клубный рекорд Уэйна Гретцки

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд». Форвард «нефтяников» сделал это в большинстве.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Драйзайтль забросил 21-ю шайбу в численном большинстве в текущем сезоне. Это позволило ему побить клубный рекорд Райана Смита (20 голов в сезоне-1996/1997) и Уэйна Гретцки (20 шайб в сезоне-1983/1984).

Напомним, в ночь с 12 на 13 апреля в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:1.