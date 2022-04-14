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Стало известно, кто сыграет в «Зимней классике НХЛ» в 2023 году

Стало известно, кто сыграет в «Зимней классике НХЛ» в 2023 году
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«Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз» сыграет в «Зимней классике» Национальной хоккейной лиги 2023 года, сообщается на официальном сайте лиги.

Встреча пройдет в Бостоне на стадионе «Фэнуэй Парк» 2 января. Отмечается, «Питтсбург» сыграет свою третью «Зимнюю классику» и шестую игру на открытом воздухе в НХЛ. «Бостон», в свою очередь, проведёт свой пятый матч на открытом воздухе и четвертый в рамках «Зимней классики НХЛ»

Напомним, «Зимняя классика» 2022 года прошла в Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет Филд» 2 января. В этот день «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 6:4. «Зимняя классика НХЛ» 2022 года стала самой холодной в истории. По ходу матча столбик термометра опускался до -29 градусов.

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