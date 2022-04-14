Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 14 апреля

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 14 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

«Коламбус Блю Джекетс» переиграл с крупным счётом «Монреаль Канадиенс» (5:1).

«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостевом матче всухую выиграл у «Филадельфии Флайерз» (4:0). Одну из шайб забросил россиянин Артемий Панарин.

«Колорадо» в результативном матче с 12 голами победил «Лос-Анджелес Кингз» (9:3). Российский форвард Валерий Ничушкин оформил в этой встрече дубль.

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (110 очков, 73 матча), «Каролина Харрикейнз» (104, 74), «Нью-Йорк Рейнджерс» (102, 75), «Торонто Мэйпл Лифс» (100, 73), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (96, 73), «Бостон Брюинз» (95, 73), «Питтсбург Пингвинз» (95, 73) и «Вашингтон Кэпиталз» (92, 73).



На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (112 очков, 73 матча), «Калгари Флэймз» (99, 73), «Миннесота Уайлд» (96, 72), «Сент-Луис Блюз» (96, 73), «Эдмонтон Ойлерз» (90, 74), «Нэшвилл Предаторз» (89, 73), «Даллас Старз» (88, 73) и «Лос-Анджелес Кингз» (88, 76)