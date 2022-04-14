Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 14 апреля

Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 14 апреля
Комментарии

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 14 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

«Коламбус Блю Джекетс» переиграл с крупным счётом «Монреаль Канадиенс» (5:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2022, четверг. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Рослович (Лайне, Гавриков) – 08:36 (5x5)   2:0 Рослович (Лайне, Нюквист) – 35:52 (5x5)   3:0 Лайне (Нюквист, Ворачек) – 37:22 (5x4)   3:1 Пилинг (Судзуки, Хоффман) – 38:09 (5x4)   4:1 Силлинджер (Бемстрём, Бланкенбург) – 46:24 (5x5)   5:1 Бемстрём (Ворачек, Силлинджер) – 57:38 (5x5)

«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостевом матче всухую выиграл у «Филадельфии Флайерз» (4:0). Одну из шайб забросил россиянин Артемий Панарин.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2022, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Какко (Гудроу, Миллер) – 10:20 (5x5)   0:2 Какко (Хитил) – 28:22 (5x5)   0:3 Панарин (Труба) – 31:03 (5x5)   0:4 Копп (Гудроу, Труба) – 58:07 (en)

«Колорадо» в результативном матче с 12 голами победил «Лос-Анджелес Кингз» (9:3). Российский форвард Валерий Ничушкин оформил в этой встрече дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2022, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
9 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Обе-Кюбель (Джонсон, Байрэм) – 02:54 (5x5)   2:0 Ничушкин (Байрэм, Лехконен) – 03:33 (5x5)   3:0 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 10:15 (5x4)   4:0 Обе-Кюбель (Ньюхук, Тэйвз) – 10:56 (5x5)   4:1 Кемпе (Калиев, Стечер) – 21:43 (5x5)   4:2 Иафалло (Спенс, Лизотт) – 30:40 (5x5)   5:2 Бураковски (Маккиннон) – 33:05 (5x5)   6:2 Макар (Маккиннон, Лехконен) – 38:22 (5x4)   7:2 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 41:18 (5x5)   8:2 Ничушкин (Макар) – 46:11 (5x5)   9:2 Маккиннон (Бураковски) – 49:52 (5x5)   9:3 Дано (Спенс, Мур) – 55:09 (5x5)

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (110 очков, 73 матча), «Каролина Харрикейнз» (104, 74), «Нью-Йорк Рейнджерс» (102, 75), «Торонто Мэйпл Лифс» (100, 73), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (96, 73), «Бостон Брюинз» (95, 73), «Питтсбург Пингвинз» (95, 73) и «Вашингтон Кэпиталз» (92, 73).

На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (112 очков, 73 матча), «Калгари Флэймз» (99, 73), «Миннесота Уайлд» (96, 72), «Сент-Луис Блюз» (96, 73), «Эдмонтон Ойлерз» (90, 74), «Нэшвилл Предаторз» (89, 73), «Даллас Старз» (88, 73) и «Лос-Анджелес Кингз» (88, 76)

Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022