«Увидел лидеров, которые вели за собой команду». Б.Михайлов — о победе ЦСКА в серии со СКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу ЦСКА в финальной серии Западной конференции КХЛ со СКА. ЦСКА выиграл серию 4-3, заключительный матч закончился победой москвичей со счётом 3:0.
«Я так и предполагал, что игра будет напряжённой. В седьмом матче ни одна из команд не хотела уступать. Сегодня увидел в ЦСКА лидеров, которые старались и вели за собой команду. Да и молодёжь не отставала. Я всегда говорю: для победы нужно, чтобы защитники и вратарь сыграли надёжно, а нападающие — забивали.
Сегодня задача, которую поставил перед командой Сергей Фёдоров, была выполнена. Мне понравилось, что хоккеисты не отвечали на моменты, когда нужно было терпеть. Ну и хорошо сыграли в меньшинстве», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 14 апреля 2022
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