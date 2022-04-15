Мэттьюс стал третьим игроком в истории «Торонто», набравшим 100+ очков за сезон

24-летний американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:0 после 1-го периода) и преодолел отметку в 100 очков за сезон.

Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, Мэттьюс стал третьим игроком в истории «Мэйпл Лифс», набравшим 100 очков за сезон, и первым за последние 28 лет. Он присоединился к Дугу Гилмору (127 очков в сезоне-1992/1993 и 111 очков в сезоне-1993/1994) и Дэррилу Ситтлеру (117 очков в сезоне-1977/1978 и 100 очков в сезоне-1975/1976).

В нынешнем сезоне НХЛ отметку в 100+ результативных действий преодолели – Коннор Макдэвид (108), Джонатан Юбердо (105), Леон Драйзайтль (102) и Джонни Годро (101).

Всего за карьеру в НХЛ Мэттьюс принял участие в 403 матчах, в которых набрал 451 (257+194) очко при коэффициенте полезности «+73».