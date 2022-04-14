Овечкин ответил на вопрос о разнице между ним и Мэттьюсом

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о различиях в игре со звёздным канадским форвардом «Торонто Мэйпл Лифс» Остоне Мэттьюсе в преддверии очной встречи команд.
Различия между нами? Очевидно, его кистевой бросок очень сложный и очень опасный для вратарей. Ключевое, что Остон – центральный нападающий, он играет по-другому. Он, можно сказать, больше работает с шайбой. У него есть свобода на льду. За его манипуляциями с клюшкой довольно круто наблюдать. Он, Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль – показывают впечатляющую игру с шайбой.
Что я думаю о том, что Мэттьюса называют «новым Овечкиным»? Последний, кто забрасывал 60 шайб за сезон был Стивен Стэмкос. Ему было бы неплохо покорить эту планку», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ на официальном сайте.
Напомним, в нынешнем сезоне на счету Овечкина 85 (46+39) очков в 71 матче при коэффициенте полезности «+8». У Мэттьюса – 99 (58+41) результативных действий в 68 встречах с показателем полезности «+14».
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