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3 очка Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс». Сорокин пропустил 4 шайбы

3 очка Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс». Сорокин пропустил 4 шайбы
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.

У хозяев дубль оформил Джейк Гюнцель, а также отличились Крис Летанг, Дэнтон Хайнен, Брок Макгинн и Сидни Кросби. Также на счету 34-летнего канадского форварда в этом матче две голевые передачи. В 63 играх в его активе 80 (29+51) очков.

У гостей забрасывали Зак Паризе, Андерс Ли и Здено Хара. Российский вратарь Илья Сорокин пропустил четыре шайбы, отразив 22 броска. Два гола «Питтсбург» забил в пустые ворота.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с командой «Бостон Брюинз» в гостях. «Айлендерс» встретится с «Монреаль Канадиенс».

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НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Летанг (Гюнцель, Кросби) – 04:59 (5x5)   2:0 Хайнен (Бойл, Блюгерс) – 08:52 (5x5)   2:1 Паризе (Барзал) – 25:51 (5x5)   3:1 Гюнцель (Кросби) – 32:10 (5x5)   4:1 Кросби (Гюнцель, Мэтисон) – 50:44 (5x5)   4:2 Ли (Нельсон) – 57:23 (5x5)   5:2 Макгинн (Картер, Блюгерс) – 57:59 (en)   5:3 Хара (Нельсон) – 58:52 (5x5)   6:3 Гюнцель – 59:50 (en)
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