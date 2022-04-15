3 очка Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс». Сорокин пропустил 4 шайбы

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.
У хозяев дубль оформил Джейк Гюнцель, а также отличились Крис Летанг, Дэнтон Хайнен, Брок Макгинн и Сидни Кросби. Также на счету 34-летнего канадского форварда в этом матче две голевые передачи. В 63 играх в его активе 80 (29+51) очков.
У гостей забрасывали Зак Паризе, Андерс Ли и Здено Хара. Российский вратарь Илья Сорокин пропустил четыре шайбы, отразив 22 броска. Два гола «Питтсбург» забил в пустые ворота.
В следующем матче «Питтсбург» сыграет с командой «Бостон Брюинз» в гостях. «Айлендерс» встретится с «Монреаль Канадиенс».
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