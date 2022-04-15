«Миннесота» победила «Даллас» в овертайме, у Фиала и Робертсона – дубли
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 3:2.
Счёт голам открыли гости – Кевин Фиала поразил ворота соперников уже на 3-й минуте. Джейсон Робертсон ответил на 27-й минуте. На 32-й минуте Фиала оформил дубль. Робертсон вновь ответил голом – теперь форвард забил на 41-й минуте. Финальный результат обеспечил Фредерик Годро на 62-й минуте. Примечательно, что пас на финальный гол отдал вратарь Марк-Андре Флёри.
«Миннесота» достигла третьей победы подряд, до этого команда обыграла «Эдмонтон Ойлерз» (5:1) и «Лос-Анджелес Кингз» (6:3).
НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2022, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Фиала (Годро, Болди) – 02:14 (5x5) 1:1 Робертсон (Хинц, Павелски) – 26:02 (5x4) 1:2 Фиала (Годро) – 31:36 (4x5) 2:2 Робертсон (Хинц, Хейсканен) – 40:55 (5x5) 2:3 Годро (Флёри, Фиала) – 61:40 (3x3)
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