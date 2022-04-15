«Миннесота» победила «Даллас» в овертайме, у Фиала и Робертсона – дубли

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 3:2.



Счёт голам открыли гости – Кевин Фиала поразил ворота соперников уже на 3-й минуте. Джейсон Робертсон ответил на 27-й минуте. На 32-й минуте Фиала оформил дубль. Робертсон вновь ответил голом – теперь форвард забил на 41-й минуте. Финальный результат обеспечил Фредерик Годро на 62-й минуте. Примечательно, что пас на финальный гол отдал вратарь Марк-Андре Флёри.

«Миннесота» достигла третьей победы подряд, до этого команда обыграла «Эдмонтон Ойлерз» (5:1) и «Лос-Анджелес Кингз» (6:3).