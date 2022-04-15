Быков назвал своего фаворита в финале Кубка Гагарина «Металлург» — ЦСКА
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал предстоящую финальную серию Кубка Гагарина — 2022 между московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».
«Выделил бы болельщиков фаворитами противостояния «Металлург» — ЦСКА. Они будут в выигрыше! Хотя, одни из них всё равно расстроятся в конце серии, но это спорт. Только одна команда забирает Кубок. Хоккей — спорт номер один в России. Для любителей хоккея — безусловно», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, первая встреча между «Магниткой» и армейцами состоится в понедельник, 18 апреля, на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.
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