Гендиректор «Трактора»: и мы, и ЦСКА выиграли от обмена Абрамова на Блажиевского

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал обмен в декабре 2021 года с московским ЦСКА, в результате которого защитник Артём Блажиевский стал игроком челябинского клуба, а нападающий Виталий Абрамов перешёл в ЦСКА.



«Обмен Абрамова на Блажиевского? До сих пор убеждён, что и «Трактор», и ЦСКА выиграли от обмена. Мы нуждались в габаритном защитнике, и мы его получили. Радует, что Артём согласился продолжить сотрудничество с нами ещё на два года», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Блажиевский провёл за «Трактор» пять матчей в регулярном чемпионате, забросив одну шайбу при полезности "+6". В плей-офф 28-летний защитник сыграл в 15 встречах, отдав две голевые передачи при общей полезности "-5".



На счету Абрамова четыре матча за ЦСКА в регулярке, он не набрал очков при полезности "-2". В Кубке Гагарина — 2022 23-летний форвард сыграл в 15 встречах, забросил четыре шайбы и отдал три передачи при показателе полезности "+5".