Воробьёв: «Металлург» готов к ЦСКА, уже знаем досконально, что мы будем делать

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о подготовке команды к финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.



«Хорошее ощущение. Мы ребятам дали пару дней отдохнуть, поэтому эмоции положительные, позитивные.



Насколько детали подготовки отличаются, с учётом того, что получился не СКА, а ЦСКА? Тут есть разница, разница в командах, но мы были готовы на обе команды, знали, что мы будем делать, а сейчас уже знаем досконально.



Насколько имеет значение нахождение в ЦСКА и „Металлурге“ бывших игроков обеих клубов? Обычно эти ребята дополнительно мотивированы против своей бывшей команды. Но, может быть, лучше вспомните 2016 год.



Если говорить про сильные стороны «Металлурга», которые помогут обыграть именно ЦСКА с их стилем – что могу отметить? Движение, быстроту. Как, наверное, с любой играющей командой – это наш стиль. Лучше давайте так я выражусь, это наш стиль.



После пятого матча с «Трактором» говорил, что есть предпочтения внутри себя по финалу. После итогов серии эти предпочтения подтвердились? Это мои предпочтения. С одной стороны, интересно опять играть с ЦСКА, с другой стороны, интересно отмазаться бы у СКА за 2017 год. Это мои мысли.



Артём Минулин сегодня катается в общей группе, участвует в упражнениях. Он готов играть первый матч? Да.



То, что сегодня нет красных маек — это уже всё, потому что решающая стадия? Красные майки — это цвет ЦСКА», — цитирует Воробьёва страница «Магнитки» во «Вконтакте».