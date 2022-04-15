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«Он был легендой». Овечкин высказался об уходе из жизни обладателя Кубка Стэнли Босси

«Он был легендой». Овечкин высказался об уходе из жизни обладателя Кубка Стэнли Босси
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал уход из жизни легендарного хоккеиста, члена Зала хоккейной славы и четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли Майка Босси.

«Я встречался с ним пару раз. Он всегда улыбался, у него всегда было хорошее настроение. Это печальный день для всего мира. Он был легендой. Очевидно, он был великой личностью и он величайший, очень хороший снайпер. Его уход — это печальная новость. Я желаю всего наилучшего его семье, и, как я уже сказал, это печально для всего хоккейного мира.

Его голы? Это сумасшедшая статистика, сумасшедшие цифры. Мне посчастливилось забить 60 голов лишь в одном сезоне. Эти ребята умели забивать. Эти ребята любили играть в хоккей. Для меня было наслаждением смотреть на видеокассетах, как они играли, и мне посчастливилось встретиться с ним, когда он был жив. Он всегда улыбался, как я уже сказал, и всегда был в хорошем настроении», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.

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