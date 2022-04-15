«Он был легендой». Овечкин высказался об уходе из жизни обладателя Кубка Стэнли Босси

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал уход из жизни легендарного хоккеиста, члена Зала хоккейной славы и четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли Майка Босси.
«Я встречался с ним пару раз. Он всегда улыбался, у него всегда было хорошее настроение. Это печальный день для всего мира. Он был легендой. Очевидно, он был великой личностью и он величайший, очень хороший снайпер. Его уход — это печальная новость. Я желаю всего наилучшего его семье, и, как я уже сказал, это печально для всего хоккейного мира.
Его голы? Это сумасшедшая статистика, сумасшедшие цифры. Мне посчастливилось забить 60 голов лишь в одном сезоне. Эти ребята умели забивать. Эти ребята любили играть в хоккей. Для меня было наслаждением смотреть на видеокассетах, как они играли, и мне посчастливилось встретиться с ним, когда он был жив. Он всегда улыбался, как я уже сказал, и всегда был в хорошем настроении», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.
- 15 апреля 2022
-
22:51
-
22:32
-
22:14
-
21:53
-
21:26
-
21:00
-
20:40
-
20:17
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:39
-
19:35
-
19:18
-
18:50
-
18:35
-
18:11
-
17:46
-
17:40
-
17:13
-
16:58
-
16:21
-
16:07
-
15:31
-
15:20
-
14:48
-
14:20
-
13:50
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:20
-
12:05