«Он был легендой». Овечкин высказался об уходе из жизни обладателя Кубка Стэнли Босси

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал уход из жизни легендарного хоккеиста, члена Зала хоккейной славы и четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли Майка Босси.

«Я встречался с ним пару раз. Он всегда улыбался, у него всегда было хорошее настроение. Это печальный день для всего мира. Он был легендой. Очевидно, он был великой личностью и он величайший, очень хороший снайпер. Его уход — это печальная новость. Я желаю всего наилучшего его семье, и, как я уже сказал, это печально для всего хоккейного мира.



Его голы? Это сумасшедшая статистика, сумасшедшие цифры. Мне посчастливилось забить 60 голов лишь в одном сезоне. Эти ребята умели забивать. Эти ребята любили играть в хоккей. Для меня было наслаждением смотреть на видеокассетах, как они играли, и мне посчастливилось встретиться с ним, когда он был жив. Он всегда улыбался, как я уже сказал, и всегда был в хорошем настроении», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.