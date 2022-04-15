Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ушёл из жизни четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Майк Босси

Ушёл из жизни четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Майк Босси
Комментарии

Сегодня, 15 апреля, в возрасте 65 лет ушёл из жизни член Зала хоккейной славы, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» Майк Босси. Об этом сообщил североамериканский журналист Рено Лавуа.

В октябре прошлого года Босси заявил, что у него диагностирован рак лёгких.

Босси помог «Айлендерс» выиграть Кубок Стэнли четыре раза подряд — с 1980 по 1983 год. Канадец забросил 573 шайбы, суммарно набрав 1126 (573+553) очков за 10 сезонов. Кроме того, Босси выиграл трофей «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ в 1978 году и «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок лиги в 1982 году. Он также был награждён трофеем «Леди Бинг Трофи» как образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения трижды: в 1983, 1984 и 1986 годах. В 1991 году Босси был введён в Зал хоккейной славы.

Новость по теме
Овечкин ответил на вопрос о покорении рекорда Гретцки и Босси
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022