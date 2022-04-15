Ушёл из жизни четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Майк Босси

Сегодня, 15 апреля, в возрасте 65 лет ушёл из жизни член Зала хоккейной славы, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» Майк Босси. Об этом сообщил североамериканский журналист Рено Лавуа.



В октябре прошлого года Босси заявил, что у него диагностирован рак лёгких.



Босси помог «Айлендерс» выиграть Кубок Стэнли четыре раза подряд — с 1980 по 1983 год. Канадец забросил 573 шайбы, суммарно набрав 1126 (573+553) очков за 10 сезонов. Кроме того, Босси выиграл трофей «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ в 1978 году и «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок лиги в 1982 году. Он также был награждён трофеем «Леди Бинг Трофи» как образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения трижды: в 1983, 1984 и 1986 годах. В 1991 году Босси был введён в Зал хоккейной славы.

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