Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Грицюк: у «Магнитки» открытый русский хоккей, в пасик — глаз радуется. Респект им за сезон

Грицюк: у «Магнитки» открытый русский хоккей, в пасик — глаз радуется. Респект им за сезон
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк прокомментировал игру магнитогорского «Металлурга», а также рассказал, что не получилось у омичей в очной серии с магнитогорцами (3-4).

«Металлург» здорово играл, вообще респект им за этот сезон. Очень хорошая команда, классный хоккей показывает: комбинационный, в пасик. Приятно было с ними соперничать, и даже в их серии с «Трактором» получал удовольствие от игры «Магнитки». Открытый русский хоккей, от которого глаз радуется.

Не знаю, что конкретно у нас не получилось. Раз они выиграли, значит, были сильнее. Думаю, что после первых двух поражений они нас получше разобрали, поняли, что мы делаем, и затем уже сыграли на наших ошибках», — сказал Грицюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Мир отключился: есть лишь я, шайба, лёд и вратарь». Разговор с русским героем Олимпиады «Мир отключился: есть лишь я, шайба, лёд и вратарь». Разговор с русским героем Олимпиады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022