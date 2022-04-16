Грицюк: у «Магнитки» открытый русский хоккей, в пасик — глаз радуется. Респект им за сезон

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк прокомментировал игру магнитогорского «Металлурга», а также рассказал, что не получилось у омичей в очной серии с магнитогорцами (3-4).



«Металлург» здорово играл, вообще респект им за этот сезон. Очень хорошая команда, классный хоккей показывает: комбинационный, в пасик. Приятно было с ними соперничать, и даже в их серии с «Трактором» получал удовольствие от игры «Магнитки». Открытый русский хоккей, от которого глаз радуется.



Не знаю, что конкретно у нас не получилось. Раз они выиграли, значит, были сильнее. Думаю, что после первых двух поражений они нас получше разобрали, поняли, что мы делаем, и затем уже сыграли на наших ошибках», — сказал Грицюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.