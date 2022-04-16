Источник: Зубов возглавит сборную России по хоккею на матчах команды в мае

Сергей Зубов будет исполнять обязанности главного тренера сборной России по хоккею на матчах в мае, сообщает ТАСС.



«Сборную России по хоккею на матчи в Туле и Санкт-Петербурге с большой долей вероятности возглавит Зубов, нынешний главный тренер молодёжной сборной», — говорится в сообщении.



1 и 2 мая сборная Россия проведёт два товарищеских матча с командой Беларуси в Туле. Затем в Санкт-Петербурге пройдёт турнир, в котором примут участие основная и молодёжная сборные России, а также команда Беларуси.



Напомним, главным тренером национальной команды является Алексей Жамнов. Вместе с ним сборная России завоевала серебряные медали на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, уступив в финале Финляндии (1:2).