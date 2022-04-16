«Тампа» заключила новый контракт с конкурентом Василевского и Мифтахова

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на официальном сайте сообщила о продлении контракта с голкипером Брайаном Эллиоттом.
Отмечается, что соглашение заключено сроком на один год, зарплата составит $ 900 тыс. Новый контракт с 37-летним вратарём заключён на тех же условиях, что и действующий.
В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Эллиотт провёл 16 матчей, одержал девять побед, пропуская в среднем 2,23 шайбы за игру при 92,1% отражённых бросков. Всего на его счету 518 матчей в НХЛ за «Оттаву Сенаторз», «Коламбус Блю Джекетс», «Сент-Луис Блюз», «Калгари Флэймз», «Филадельфию Флайерз» и «Тампу», в которых он отразил 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,52.
«Лайтнинг» занимает пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 98 очков после 74 матчей.
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