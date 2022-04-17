Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Кирилл сотворил историю». Американский журналист — о рекорде Капризова

«Кирилл сотворил историю». Американский журналист — о рекорде Капризова
Комментарии

Автор официального сайта «Миннесоты Уайлд» Дэн Майерс прокомментировал рекорд нападающего клуба Кирилла Капризова. Россиянин в матче с «Сент-Луис Блюз» побил рекорд «дикарей» по числу голов за один сезон. Теперь на счету Капризова 43 шайбы.

«Кирилл сотворил историю. У Капризова безупречный тайминг. Невероятно, как часто он забрасывает переломные шайбы в решающие моменты встреч. За оставшиеся восемь матчей до окончания регулярного сезона у Капризова будет уйма возможностей создать собственный рекорд, за которым он сам сможет погнаться в будущем», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

Новость по теме
Кирилл Капризов побил исторический рекорд «Миннесоты» по числу голов за сезон
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022