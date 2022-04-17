Кирилл Капризов побил исторический рекорд «Миннесоты» по числу голов за сезон

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» и установил рекорд клуба по количеству голов в одном сезоне.

Форвард отличился на 55-й минуте, сравняв счёт — 5:5. Теперь на счету Капризова 43 гола в 73 встречах сезона. Он превзошёл рекорд Мариана Габорика, забросившего 42 шайбы за 77 матчей в сезоне-2007/2008, и Эрика Стаала, забившего столько же за 82 встречи в сезоне-2017/2018.

Напомним, в эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются местный «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд». К концу третьего периода — ничья 5:5.