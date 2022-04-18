Стали известны все участники плей-офф НХЛ от Восточной конференции

«Флорида», «Торонто», «Каролина», «Рейнджерс», «Тампа», «Бостон», «Питтсбург» и «Вашингтон».
«Айлендерс», «Коламбус», «Баффало», «Детройт», «Оттава», «Нью-Джерси», «Филадельфия» и финалист прошлого Кубка Стэнли «Монреаль».
«Вашингтон Кэпиталз» досрочно вышел в плей-офф Национальной хоккейной лиги благодаря победе «Торонто Мэйпл Лифс» над «Нью-Йорк Айлендерс».
Таким образом, теперь известны все участники плей-офф НХЛ от Восточной конференции. «Флорида Пантерз», «Торонто», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз», «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» будут бороться за Кубок Стэнли в этом году.
«Айлендерс», «Коламбус Блю Джекетс», «Баффало Сэйбрз», «Детройт Ред Уингз», «Оттава Сенаторз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Филадельфия Флайерз» и «Монреаль Канадиенс» не смогли пробиться в следующую стадию чемпионата.
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